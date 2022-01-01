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Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева

Sergey Сегодня, 19:3042Новости
Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По его данным, план, который рассматривается в США, предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой, а сотрудники, занятые в неосновной деятельности диппредставительства, смогут вернуться в Соединенные Штаты добровольно.
Объявить об эвакуации США могут в ближайшие несколько дней, но решение пока не принято, пишет агентство.

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