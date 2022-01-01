Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева

Фото: © РИА Новости / СтрингерСоединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По его данным, план, который рассматривается в США, предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой, а сотрудники, занятые в неосновной деятельности диппредставительства, смогут вернуться в Соединенные Штаты добровольно.Объявить об эвакуации США могут в ближайшие несколько дней, но решение пока не принято, пишет агентство.