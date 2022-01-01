Провели альтернативный подсчет пересекавших КПВВ в декабре. Насчитали более 60 тысяч человек



«В декабре 2021 года количество пересечений через КПВВ «Новотроицкое» составило 3163, что составляет лишь 1,3% от количества пересечений в декабре 2019 года. Похожая ситуация была и на КПВВ «Станица Луганская», где в декабре 2021 года было 55 тыс. 10 пересечений, что составляет 16,7% по сравнению с декабрем 2019 года», — говорится в отчете.



Правозащитники, опрашивающие людей на КПВВ и посчитали количество людей, которые прошли через контрольные пункты пропуска, об этом пишет «Восточный Вариант».В декабре 2021 года линию соприкосновения через два контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли почти 60 тыс. человек. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ» за декабрь 2021 года благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.Как подчеркнули правозащитники, в 2021 году с двух сторон на линии соприкосновения были открыты только два из семи КПВВ: «Новотроицкое» в Донецкой области — два дня в неделю, «Станица Луганская» в Луганской области — семь дней в неделю. Количество пересечений в 2021 году было на значительно более низком уровне, чем за период до начала пандемии COVID-19.Правозащитники, опрашивающие людей на КПВВ, сообщили, что линию соприкосновения пересекали в декабре 69% женщин и 31% мужчин.Ранее правозащитники рассказали, какой документ упрощает пересечение КПВВ Новости Региона - Сегодня, 20:00 5