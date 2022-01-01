В Луганске установили квоту на вывоз кукурузы и подсолнечника во все страны, кроме Украины



«Постановлением правительства ЛНР от 21 января 2022 года №33/22 «Об утверждении объема квот на вывоз кукурузы и подсолнечника на территорию Российской Федерации и других стран (кроме Украины), а также их распределения между субъектами хозяйствования ЛНР» утвержден перечень субъектов хозяйствования, которые имеют право осуществлять вывоз кукурузы и подсолнечника на территорию Российской Федерации и других стран (кроме Украины) в пределах установленных квот», — говорится в сообщении.



В Луганске правительство приняло постановление, которым утвердило объем квот на вывоз кукурузы и подсолнечника за пределы республики. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.В тексте документа указано, что объем квот на вывоз кукурузы и подсолнечника субъектами хозяйствования, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Минсельхоза, установлен «в размере 8000,0 тонн на последующие 180 календарных дней».Экономика - Сегодня, 19:03 215