Смогут ли луганчане теперь обналичивать украинские банковские карты. СБУ заявила, что заблокировала работу Финцентра в Луганске
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность «финансового центра», работающего в неподконтрольном Луганске. Об этом сообщает 3-е управление ГУ СБУ в Донецой и Луганской областях.
Как утверждают следователи СБУ, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое специализировалось на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.
«За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ??гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР», — говорится в сообщении СБУ.
Как утверждает следствие, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия в ОРЛО банковской системы, «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:
— 300 банковских карт клиентов — «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли на ВТО;
— компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
— «черную» бухгалтерию;
— деньги в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет около 6 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра».
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По решению суда он взят под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомление о подозрении другим причастным к сделке лицам. Новости Региона - Сегодня, 14:34 2483
Как утверждают следователи СБУ, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое специализировалось на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.
«За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ??гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР», — говорится в сообщении СБУ.
Как утверждает следствие, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия в ОРЛО банковской системы, «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:
— 300 банковских карт клиентов — «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли на ВТО;
— компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
— «черную» бухгалтерию;
— деньги в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет около 6 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра».
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По решению суда он взят под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомление о подозрении другим причастным к сделке лицам. Новости Региона - Сегодня, 14:34 2483
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