Россия согласилась, чтобы США подключились к урегулированию конфликта на Донбасса



«Мы не против того, чтобы США подключились к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении ведомства.



Российская сторона согласна, чтобы для урегулирования конфликта на Донбассе подключились США. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.В МИД РФ уточнили, что присутствие американцев в переговорном процессе положительно повлияет на реализацию мирных договоренностей.Также говоря об участия США в «нормандском формате», в российском ведомстве напомнили, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год, и участники переговоров Германия и Франция — предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время. Новости в Мире - Сегодня, 12:46 974