СМИ: в США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

"Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете", — говорится в сообщении издания.

"Если это (отправка ответа. — Прим. ред.) позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам", — приводит издание слова второго источника из администрации президента США.

Фото: © AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДолжностные лица США попросили российских коллег не публиковать письменный ответ американцев на проекты Москвы по гарантиям безопасности, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники, передает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реакцию в письменной форме на российские инициативы представят на следующей неделе, и выразила надежду на то, что за этим последует еще одна встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Сергеем Лавровым.Однако сотрудник Госдепартамента признал, что Москва может поступить иначе.Согласно информации газеты, ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым требованиям, но Белый дом считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, "имеет смысл".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.