В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России

"Тревожный чемодан" гражданам следует держать всегда, несмотря на наличие или отсутствие состояния войны, угрозы войны, особого периода, потому что может возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, следствием которой может стать, например, уничтожение документов. У каждой семьи должен быть чемодан, где будут документы и другие важные вещи. Сейчас преждевременно говорить о том, что нужно специально готовить "тревожный чемоданчик" для того, чтобы реагировать в случае расширения агрессии", - сказал Вениславский в интервью агентству "Укринформ", опубликованному в пятницу.

Фото: © REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized BrigadeДепутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что собирать "тревожный чемоданчик" ввиду предрекаемой Киевом "военной угрозы" со стороны России преждевременно, передает РИА Новости.Депутат утверждает, что существует якобы большая угроза со стороны РФ, но о ее "превращении из потенциальной в реальную разведка точно предупредит руководство государства не менее чем за неделю или десять дней".