Порошенко призвал Зеленского объединиться

"Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы - это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину. поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.

Фото: © РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут, передает РИА Новости.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Офис генпрокурора Украины в пятницу обжаловал решение суда, который не стал арестовывать Порошенко.По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов.