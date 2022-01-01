Зеленский ввел санкции против российских компаний и австрийских артитекторов

"Зая, теперь я могу спать спокойно", — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда российских компаний и персон. Об этом сообщили в офисе президента Украины, передает "Лента.ру".Соответствующий список был подготовлен СНБО 30 декабря 2021 года.От рельсов до культурыПод украинские санкции попали более 20 организаций, от страховой компании СОГАЗ и строительной «Трансстрой», до организаций культуры «Русские сезоны» и «Национальное культурное наследие».Под рестрикциями также оказались «Ленпромтранспроект», «Страховая Бизнес Группа», «Геоземстрой», «Гипрошахт», «Гипрогор», «Крымсетьэнергопроект», Ведомственная охрана железнодорожного транспорта и Управление ведомственной охраны Минтранса.Среди физических лиц, ставших невъездными на Украину в ближайшие пять лет, оказались бывший генпрокурор, постпред президента на Кавказе Юрий Чайка, начальник ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, глава СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, начальник МВД по Севастополю Павел Гищенко, прокурор Севастополя Марк Большедворский, военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда, министр спорта Крыма Ольга Торубарова, судьи Верховного, арбитражного, гарнизонного военного, районных и других судов Крыма, а также более 10 судей арбитражных судов из разных регионов России.Кроме того, санкции наложены на шестерых граждан Австрии, работающих в архитектурном бюро Coop Himmelb(l)au в Вене. Их обвиняют в строительстве здания театра в Крыму.Ну ввел и ввелТакже под санкциями оказался российский дизайнер Артемий Лебедев. В 2015 году его студия разработала логотип Крыма. «Крым — оплот Черноморского флота и легендарный курорт, славящийся солнечной погодой, минеральными источниками, лечебными грязями и красивейшей архитектурой. Спустя год со дня вступления Крыма в состав России полуостров получил новый логотип и систему визуальной идентификации», — говорилось в сообщении студии. В 2021 году дизайнер отметился логотипом Одессы.Лебедев оперативно отреагировал на появление в запретном списке.18 ноября 2021 года Зеленский также вводил санкции против 23 граждан России и пятерых украинцев. Тогда в СНБО заявили, что указанные лица занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти на временно оккупированных территориях» Крыма и Донбасса.Санкции предусматривают в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.Источник