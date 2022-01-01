В Раде рассказали, как Зеленский сеет страх и панику на Украине

"Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что еще больше сеет панику и страх среди населения", — написал Кива.

Фото: © РИА Новости / СтрингерДепутат Рады Илья Кива заявил в Telegram, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения, передает РИА Новости.Политик напомнил, что в среду глава государства в видеообращении к нации призвал украинцев не паниковать из-за новостей о "вторжении" и не верить фейкам, а уже через день в интервью Washington Post предположил, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.Парламентарий также отметил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове.