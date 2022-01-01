Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт", - сказал Шёнбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине.

Фото: © РИА Новости / Алексей МайшевГлава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины, передает РИА Новости.Обсуждая страны, которые хотят вступить в НАТО, вице-адмирал отметил, что Грузия соответствует критериям вступления в альянс, но ее членство "неразумно".По мнению Шёнбаха, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР.