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Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

root Сегодня, 10:000Новости
Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины, передает РИА Новости.
"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт", - сказал Шёнбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине.

Обсуждая страны, которые хотят вступить в НАТО, вице-адмирал отметил, что Грузия соответствует критериям вступления в альянс, но ее членство "неразумно".
По мнению Шёнбаха, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР.

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