США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник

"Космонавту Николаю Чубу, полет которого на Международную космическую станцию планируется весной 2023 года, отказали в выдаче въездной визы в США без объяснения причин", — сказал собеседник агентства.

Фото: © РИА Новости / Илья ПиталевАмериканские власти отказали российскому космонавту Николаю Чубу в визе без объяснения причин, сообщил РИА Новости информированный источник.Он пояснил, что традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетами на МКС. Они изучают, в том числе, устройство американского сегмента станции точно так же, как астронавты из США готовятся в России.В "Роскосмосе" не стали комментировать информацию.Николай Чуб пришел в российский отряд в 2012 году, он должен отправиться в космос впервые. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и ещё одним новичком Андреем Федяевым они составят экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023 года.