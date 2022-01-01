На Украине разработают специальный мессенджер для военных

"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер – "Розмова". Его сделали своими силами программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, потом решат, будут ли его предлагать военным", - заявил Щеголь в интервью изданию Forbes.

Фото: © РИА Новости / СтрингерГосударственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над созданием мессенджера "Розмова" ("Разговор"), который будет использоваться украинскими военными, сообщил глава ведомства Юрий Щиголь, передает РИА Новости.По его словам, украинским военным не рекомендуется пользоваться социальными сетями. Вместо этого им предлагают швейцарский мессенджер Threema, ставший популярным два-три года назад.