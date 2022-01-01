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На Украине разработают специальный мессенджер для военных

Sergey Сегодня, 12:0038Новости
На Украине разработают специальный мессенджер для военных
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над созданием мессенджера "Розмова" ("Разговор"), который будет использоваться украинскими военными, сообщил глава ведомства Юрий Щиголь, передает РИА Новости.
"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер – "Розмова". Его сделали своими силами программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, потом решат, будут ли его предлагать военным", - заявил Щеголь в интервью изданию Forbes.

По его словам, украинским военным не рекомендуется пользоваться социальными сетями. Вместо этого им предлагают швейцарский мессенджер Threema, ставший популярным два-три года назад.

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