В США заявили о готовности принять военные меры против России

"Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", — заявила Томас-Гринфилд.

Фото: © AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВашингтон допускает принятие мер военного характера против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV, передает "Лента.ру".По ее словам, Белый дом рассматривает не только экономические меры против России. Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты учитывают любые возможные шаги Москвы в регионе и готовы с ними справиться.Она также добавила, что американские власти внимательно следят за ситуацией на всех границах. «Мы обязуемся помогать всем соседям Украины в подготовке к любым действиям, которые могут исходить от России», — заявила она. Вместе с тем дипломат выразила надежду, что политическая ситуация улучшится и что Россия не станет нападать на Украину.Постпред США при ООН напомнила, что Вашингтон работает с Украиной с 2014 года. Она уточнила, что за это время Киеву было предоставлено почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку военных. Кроме того, во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Украину было объявлено о дополнительном финансировании. Помимо этого Вашингтон оказывает Киеву консультационную поддержку, добавила дипломат.Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что Киев заручился поддержкой НАТО на случай военной угрозы со стороны России. Он добавил, что украинскому командованию и властям следует учитывать, что страна имеет дело с армией России, которая насчитывает почти миллион военнослужащих.Ранее глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Грегори Микс предложил проект новых санкций против промышленности, экономики и руководства России. В частности, документ предполагает ограничения против проекта «Северный поток-2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга России, а также лично президента Владимира Путина и других представителей руководства.До этого республиканец из палаты представителей Конгресса США Джим Бэнкс обнародовал новый проект ограничений против России. В санкционный список, помимо телеведущего Владимира Соловьева, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, представитель Кремля Дмитрий Песков и президент Владимир Путин.Председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала законопроект об антироссийских санкциях приоритетом для Конгресса. Еще одной важной целью для Конгресса она назвала оказание поддержки Украине.