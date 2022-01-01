В Киеве рассказали, какое "унижение" подготовили для Германии

"Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина", — считает Романенко.

"Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое", — заключил автор.

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Новые поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут "унижением" для Берлина, написал в статье для "Главреда" руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, передает РИА Новости.Автор публикации считает неслучайным прецедент, когда самолеты ВВС Великобритании облетели небо над ФРГ. По его словам, украинское руководство заранее разработало маршрут для получения вооружений, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Даниии Польши.Политолог уверен, что немцы не запрещали британцам лететь через свою территорию.Романенко также заявил о "легализации" маршрута в Прибалтике для получения американского оружия.