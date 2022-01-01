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Сегодня

На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США

Sergey Сегодня, 12:0037Новости
На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США
© Фото : Министерство обороны Украины
Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, заявило американское посольство в Киеве, передает РИА Новости.
"Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент (США Джо) Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины", — сообщается в Twitter посольства.

Во вторник представитель госдепартамента США сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель. Москва неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву.

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