Депутат Рады пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине

"Мы не можем гарантировать, будет наступление (РФ – ред.) или нет. Но мы должны быть к нему готовы. Готовы как государство по всем направлениям... Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине. Если он не может сказать это, выходя к микрофону, то об этом должна знать Верховная рада Украины. Потому что без Верховной рады, как бы ни хотелось президенту, он руководить этим государством не сможет", – заявил Разумков в эфире телеканала "Украина".

Фото: © РИА Новости / СтрингерБывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков призвал президента Украины Владимира Зеленского созвать закрытое заседание парламента и рассказать депутатам об угрозах, которые стоят перед страной, передает РИА Новости.Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ", как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков.По его словам, для главы государства недопустимо в нынешних условиях покидать рабочее место и уезжать в отпуск."У украинского парламента, я считаю, великоваты каникулы. Но давайте за себя говорить. Я все это время находился тут, работал и, если надо, на работу мог доехать за 15 минут. А когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель (горнолыжный курорт – ред.) или в другие страны, извините, – это некорректно. Некорректно по отношению к людям", - добавил Разумков.