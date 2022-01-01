США и НАТО запустили "токсичную" кампанию против Москвы, заявили в МИД

"Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности", — заявили в ведомстве.

"Да и сам факт публикации госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с госсекретарем США Э.Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь", — добавили в министерстве.

Фото: © РИА Новости / Мария ДевахинаВ ответ на предложения России по гарантиям безопасности США и другие члены НАТО запустили "токсичную" кампанию с ложными обвинениями в адрес Москвы, говорится в комментарии МИД, передает РИА Новости.Там заметили, что с 15 декабря прошлого года, когда американской стороне официально передали проекты соглашений, Москва видела в основном "очевидные попытки затянуть обсуждение конкретных параметров" и форматов договора.Дипломаты также напомнили, что ранее Госдеп распространил "сборник фактов" с "развенчанием" тезисов по этой теме. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что эти документы "невозможно читать". По его словам, достаточно наугад открыть любую страницу текста, чтобы понять, что содержание не выдерживает никакой критики.Россия требует от НАТО юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Десятого января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве. За этим последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.