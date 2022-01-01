Глава МИД Украины заявил, что последние заявления Германии разочаровывают
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако последние заявления с их стороны разочаровывают и идут вразрез с оказанной ими поддержкой, передает РИА Новости.
"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности… Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - написал Кулеба в своем Twitter.
По его словам, немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.
"В настоящее время как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - отметил Кулеба.
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