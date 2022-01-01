Глава МИД Украины заявил, что последние заявления Германии разочаровывают

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности… Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - написал Кулеба в своем Twitter.

Фото: © AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако последние заявления с их стороны разочаровывают и идут вразрез с оказанной ими поддержкой, передает РИА Новости.По его словам, немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ."В настоящее время как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - отметил Кулеба.