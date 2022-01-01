Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой

"Все стороны переговоров подталкивают Зеленского к возвращению к минским соглашениям. Однако у него наблюдается полное отсутствие политической интуиции в этом смысле, он этого не понимает", - подчеркнул политик.

Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на переговоры с главой России Владимиром Путины в том случае, если он вернется к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Как подчеркнул парламентарий, стороны переговорного процесса по гарантиям безопасности посылают Киеву "подсказки" на этот счет, но отсутствие политической интуиции ставит Зеленского в тупик.Шхагошев добавил, что Зеленский может вернуться за стол переговоров с Москвой в том случае, если будет выполнять минские договоренности."Это единственное, что может сдвинуть Зеленского с места и позволить ему расширить свои переговорные возможности - в том числе и с Путиным, но если он (Зеленский - ред.) вернется к минским переговорам", - констатировал он.