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Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой

Sergey Сегодня, 17:0040Новости
Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой
Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на переговоры с главой России Владимиром Путины в том случае, если он вернется к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Как подчеркнул парламентарий, стороны переговорного процесса по гарантиям безопасности посылают Киеву "подсказки" на этот счет, но отсутствие политической интуиции ставит Зеленского в тупик.
"Все стороны переговоров подталкивают Зеленского к возвращению к минским соглашениям. Однако у него наблюдается полное отсутствие политической интуиции в этом смысле, он этого не понимает", - подчеркнул политик.

Шхагошев добавил, что Зеленский может вернуться за стол переговоров с Москвой в том случае, если будет выполнять минские договоренности.
"Это единственное, что может сдвинуть Зеленского с места и позволить ему расширить свои переговорные возможности - в том числе и с Путиным, но если он (Зеленский - ред.) вернется к минским переговорам", - констатировал он.

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