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Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» стабилизировалась. Пассажиропоток остался на уровне прошлой недели

robot Сегодня, 17:3042Новости
Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» стабилизировалась. Пассажиропоток остался на уровне прошлой недели
За неделю через КПВВ на Донбассе в обе стороны проследовало 13 231 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
В сообщении напоминается, что работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано.

Ежедневно открыт только КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток здесь оставался на уровне прошлой недели:
в течение текущей недели в сторону Луганска прошли 6152 человека,
на котролируемую Украиной территорию — 6425 человек.
Через дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» движение было разблокировано в понедельник и пятницу.
Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 379 человек и 71 транспортное средство в сторону Донецка.
В то же время 275 человек и 54 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.
В Госпогранслужбе напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с неподконтрольной территории через КПВВ. Теперь при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома». Новости Региона - Сегодня, 16:13 77

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