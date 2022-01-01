После заявления Зеленского в киевских магазинах стремительно раскупили гречку, сахар и соль



Там, где раньше лежали крупы, сахар и прочая бакалея — пустые полки! Супермаркет NOVUS у метро «Левобережная» уже попал на страницы политиков в соцсетях. Говорят, это ажиотаж из-за возможного вторжения Путина. Корреспонденты «Сегодня» проверили — все именно так и есть, гречка — в разных упаковках и по разной цене — отсутствует. Правда ли, что причина — в предвоенном ажиотаже?

Факт — полки пустые



В 20:00 20 января в магазине действительно были пустые полки — люди раскупили гречку, овсянку и сахар. Готовятся к войне?

Так же думает нардеп Гончаренко, судя по его посту в Telegram. Он показал фото с пустыми прилавками, отметив, что люди обеспокоены из-за угрозы военных действий. По его мнению выступление Зеленского не успокоило людей, а наоборот усилило ажиотаж.



Что случилось на самом деле?

Администраторы супермаркета рассказали «Сегодня», что у них проблемы с поставками некоторых продуктов. Их нет на складе. Так как сахар и гречка — одни из самых ходовых товаров, их быстро раскупили. Работники магазина сами удивлены такой активности покупателей. Вечером в магазине было мало людей.

Что происходит в других магазинах?

Журналисты «Сегодня» наведались в еще несколько супермаркетов, чтобы посмотреть, как там обстоят дела.

В магазине «Фора» на Подоле на прилавках есть все продукты, кроме риса. Гречка и сахар — в достаточном количестве.

В «АТБ» в этом же районе прилавки с сахаром, крупами и макаронами к вечеру стали полупустыми. Однако работники магазина уверяют, что просто еще не успели разложить товар.



Тем временем в «Сильпо» все продукты на месте. Ажиотажа на товары нет.

В «Новусе» на проспекте Григоренко сегодня не хватает муки, гречки и сахара. Сахар уже подвезли, но еще не выгрузили. Также много покупают подсолнечного масла, но на прилавках оно пока есть. По словам администратора, что люди разбирают гречку, сахар, муку и соль, поскольку боятся подорожания и делают запасы.

Работники «Новуса» уточнили, что вчера люди разобрали соль, сегодня ее только подвезли, но прилавки уже полупустые.

В магазине «Велмарт» в это время полки полны всех продуктов, ажиотажа нет вообще.

В подавляющем большинстве правобережных магазинов круп, макарон, спичек, соли, мыла полно. Продавцы говорят, что, возможно, на левом берегу некоторые магазины столкнулись с проблемами доставки.

У магазина «Велмарт» на улице Леся Курбаса, раскупили весь сахар и раскупают гречку.

Новости Украины - Сегодня, 15:45 3826 В Сети показали, как в столичном магазине разобрали бакалею, связывая это с паникой среди населения — журналисты «Сегодня» выясняли, правда ли это.Там, где раньше лежали крупы, сахар и прочая бакалея — пустые полки! Супермаркет NOVUS у метро «Левобережная» уже попал на страницы политиков в соцсетях. Говорят, это ажиотаж из-за возможного вторжения Путина. Корреспонденты «Сегодня» проверили — все именно так и есть, гречка — в разных упаковках и по разной цене — отсутствует. Правда ли, что причина — в предвоенном ажиотаже?Факт — полки пустыеВ 20:00 20 января в магазине действительно были пустые полки — люди раскупили гречку, овсянку и сахар. Готовятся к войне?Так же думает нардеп Гончаренко, судя по его посту в Telegram. Он показал фото с пустыми прилавками, отметив, что люди обеспокоены из-за угрозы военных действий. По его мнению выступление Зеленского не успокоило людей, а наоборот усилило ажиотаж.Что случилось на самом деле?Администраторы супермаркета рассказали «Сегодня», что у них проблемы с поставками некоторых продуктов. Их нет на складе. Так как сахар и гречка — одни из самых ходовых товаров, их быстро раскупили. Работники магазина сами удивлены такой активности покупателей. Вечером в магазине было мало людей.Что происходит в других магазинах?Журналисты «Сегодня» наведались в еще несколько супермаркетов, чтобы посмотреть, как там обстоят дела.В магазине «Фора» на Подоле на прилавках есть все продукты, кроме риса. Гречка и сахар — в достаточном количестве.В «АТБ» в этом же районе прилавки с сахаром, крупами и макаронами к вечеру стали полупустыми. Однако работники магазина уверяют, что просто еще не успели разложить товар.Тем временем в «Сильпо» все продукты на месте. Ажиотажа на товары нет.В «Новусе» на проспекте Григоренко сегодня не хватает муки, гречки и сахара. Сахар уже подвезли, но еще не выгрузили. Также много покупают подсолнечного масла, но на прилавках оно пока есть. По словам администратора, что люди разбирают гречку, сахар, муку и соль, поскольку боятся подорожания и делают запасы.Работники «Новуса» уточнили, что вчера люди разобрали соль, сегодня ее только подвезли, но прилавки уже полупустые.В магазине «Велмарт» в это время полки полны всех продуктов, ажиотажа нет вообще.В подавляющем большинстве правобережных магазинов круп, макарон, спичек, соли, мыла полно. Продавцы говорят, что, возможно, на левом берегу некоторые магазины столкнулись с проблемами доставки.У магазина «Велмарт» на улице Леся Курбаса, раскупили весь сахар и раскупают гречку.Новости Украины - Сегодня, 15:45 3826

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