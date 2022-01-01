На КПВВ «Станица Луганская» значительно усложнились условия пересечения линии разграничения
Погодные условия значительно усложнили пересечение линии соприкосновения в пункте пропуска «Станица Луганская». Температура опускалась ниже -10°C.
В таких условиях на Станице Луганской пункт обогрева Красного Креста играет существенную роль. Это единственное теплое место, где люди во время пересечения могут выпить горячий чай или отдохнуть, сообщает пресс-служба организации.
На днях волонтерам Общества Красного Креста Украины несколько раз приходилось оказывать первую помощь людям, страдающим от обморожений.
По наблюдениям волонтеров, сейчас на пункте пропуска много семей с детьми. Это связано с тем, что семьи, разделенные линией соприкосновения, воспользовались длительными праздниками, чтобы навестить своих близких.
Помощь оказывается Красным Крестом бесплатно. Новости Региона - Сегодня, 15:35 307
В таких условиях на Станице Луганской пункт обогрева Красного Креста играет существенную роль. Это единственное теплое место, где люди во время пересечения могут выпить горячий чай или отдохнуть, сообщает пресс-служба организации.
На днях волонтерам Общества Красного Креста Украины несколько раз приходилось оказывать первую помощь людям, страдающим от обморожений.
По наблюдениям волонтеров, сейчас на пункте пропуска много семей с детьми. Это связано с тем, что семьи, разделенные линией соприкосновения, воспользовались длительными праздниками, чтобы навестить своих близких.
Помощь оказывается Красным Крестом бесплатно. Новости Региона - Сегодня, 15:35 307
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