Генерал ВСУ раскрыл "сценарий быстрого присоединения" Украины к России

"Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта", — поделился своим мнением военный.

Фото: CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV раскрыл "сценарий присоединения" Украины к России, передает РИА Новости.По его словам, первый эшелон из вертолетов способен, минуя зону разведки киевской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. На втором этапе военно-транспортные самолеты приземлятся в аэропортах. Как считает Кривонос, все это может произойти очень быстро.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В руководстве страны не раз опровергали подобные утверждения.