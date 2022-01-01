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Генерал ВСУ раскрыл "сценарий быстрого присоединения" Украины к России

Sergey Сегодня, 18:1538Новости
Генерал ВСУ раскрыл "сценарий быстрого присоединения" Украины к России
Фото: CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV раскрыл "сценарий присоединения" Украины к России, передает РИА Новости.
"Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта", — поделился своим мнением военный.

По его словам, первый эшелон из вертолетов способен, минуя зону разведки киевской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. На втором этапе военно-транспортные самолеты приземлятся в аэропортах. Как считает Кривонос, все это может произойти очень быстро.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В руководстве страны не раз опровергали подобные утверждения.

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