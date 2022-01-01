МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС

"Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров", - написал Николенко в своем Facebook.

Фото: © РИА Новости / СтрингерМинистерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает РИА Новости."Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе", - дополнил он.По его словам, даже попытка понять президента РФ Владимира Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности.