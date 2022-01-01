На КПВВ в Меловом у дончанина в машине нашли больше 2 млн рублей и номера ДНР



В пункт пропуска на легковом автомобиле Chevrolet прибыл 40-летний гражданин Украины, житель отдельных районов Донецкой области (ОРДО). Мужчина нервничал. Пограничники во время углубленного осмотра автомобиля в багажном отделении, под обшивкой, обнаружили более 1,8 млн росс. руб. и 2,9 тыс. долл. США.



Мужчина пояснил, что хотел заработать: за перевозку денег ему пообещали 2% от суммы. Сотрудники таможни составили на украинца протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, незадекларированные средства конфисковали. Номерные знаки, выданные «властями Донецка», переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Новости Региона - Сегодня, 17:11 76 В пункте пропуска «Меловое» в Луганской области на украинско-российской границе во время совместного с работниками таможни осмотра пограничники обнаружили в автомобиле тайник. Там были большая сумма средств в разной валюте и номерные знаки, выданные ГАИ в ОРДО. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает «Дом».В пункт пропуска на легковом автомобиле Chevrolet прибыл 40-летний гражданин Украины, житель отдельных районов Донецкой области (ОРДО). Мужчина нервничал. Пограничники во время углубленного осмотра автомобиля в багажном отделении, под обшивкой, обнаружили более 1,8 млн росс. руб. и 2,9 тыс. долл. США.Мужчина пояснил, что хотел заработать: за перевозку денег ему пообещали 2% от суммы. Сотрудники таможни составили на украинца протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, незадекларированные средства конфисковали. Номерные знаки, выданные «властями Донецка», переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Новости Региона - Сегодня, 17:11 76

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