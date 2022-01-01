Зеленский пообещал провозгласить Акт объединения с Донбассом и Крымом

"Около ста лет назад был провозглашен Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно", - заявил Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье. Трансляцию вел офис главы государства на своей странице в Facebook.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они "очень скоро, не через века" вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями, передает РИА Новости.Двадцать второго января на Украине отмечается государственный праздник - День соборности. Тогда в 1919 году Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) были преобразованы в одно государство. Но к лету того же года территория ЗУНР была захвачена польскими войсками, а УНР прекратила существование осенью 1920 года, когда Красная Армия заняла город Каменец-Подольский. По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша.