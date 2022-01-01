СМИ: МИД Германии готовит план по эвакуации семей дипломатов на Украине

"Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", - пишет издание.

Фото: © РИА Новости / Антон ДенисовМИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные данные, передает РИА Новости.Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. Позже пресс-служба госдепартамента не подтвердила РИА Новости сообщения о готовящейся эвакуации семей дипломатического персонала посольства США на Украине, указав, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.