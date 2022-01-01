В МИД России не исключили провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg... Ждём провокаций от США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных», — написала она в своём Telegram-канале.

Фото: © Alexander Sayganov / SOPA Images / Legion-MediaВ МИД России не исключают провокаций от Киева и Вашингтона перед Олимпиадой в Пекине, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает RT.Она напомнила о материале агентства Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае», согласно которому глава КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник.В Госдепартаменте США ранее опубликовали материал о якобы российской дезинформации о ситуации вокруг Украины.