Le Figaro: НАТО готовится к "войне" с Россией в Прибалтике

"На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет", — добавил автор.

"Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. — Прим. Ред.) "усиленного передового присутствия" призваны успокоить и защитить страны Балтии", — пояснил автор.

Фото: © CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelКорреспондент газеты Le Figaro опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией, передает РИА Новости.В маневрах участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса.В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии. Причем Соединенное королевство особенно активно в этом процессе. В марте на место британцев прибудут датчане, с подкреплением в виде фрегата.Часть учений проходит в Латвии: военных НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают в связке в вопросе обороны.Среди целей маневров в Прибалтике — проверка "оперативной совместимости" натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил стран-членов.В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве "рамочная нация" — Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные.Задача этих подразделений — сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.