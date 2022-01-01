Завтра днем в Луганске 3 градуса мороза, сильный ветер, гололед



«С 21:00 22 января до 21:00 23 января на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем местами снег, местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, местами снежный накат; ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 1-6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 23 января будет колебаться от 10 градусов ниже нуля ночью до 1 градуса мороза днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 6-8 градусов, днем — 1-3 градуса мороза.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 7-9 градусов ниже нуля ночью и 2-4 градуса мороза днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов мороза ночью и от 1 до 3 градусов ниже нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде снега, местами сильные. Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 50