Секс-скандал в северодонецком ресторане: стриптиз с национальнальным колоритом. ФОТО
В городе Северодонецк разразился скандал в одном из ресторанов. Об этом пишет Telegram-канал APnews.
Как пишет издание, в данном северодонецком ресторане на постоянной основе проходят «развратные вечеринки», а недавно журналистам удалось выяснить, что местные стриптизёрши выступают, используя образы украинок: на них надеты веночки, вышиванки и другая национальная символика.
Кроме того, в официальных социальных сетях этого заведения удалось обнаружить десятки обнаженных «Дедов Морозов» и шаловливых «медицинских сестёр», пишет apnews.
Уже известно, что 20 января правоохранители возбудили уголовное дело. Организация подобных вечеринок карается согласно статье 308 уголовного кодекса Украины.
Новости Региона - Сегодня, 21:15 129
Как пишет издание, в данном северодонецком ресторане на постоянной основе проходят «развратные вечеринки», а недавно журналистам удалось выяснить, что местные стриптизёрши выступают, используя образы украинок: на них надеты веночки, вышиванки и другая национальная символика.
Кроме того, в официальных социальных сетях этого заведения удалось обнаружить десятки обнаженных «Дедов Морозов» и шаловливых «медицинских сестёр», пишет apnews.
Уже известно, что 20 января правоохранители возбудили уголовное дело. Организация подобных вечеринок карается согласно статье 308 уголовного кодекса Украины.
Новости Региона - Сегодня, 21:15 129
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