На Луганщине объявлено штормовое предупреждение: сегодня днем усиление ветра до 20 метров в секунду.
Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины днем 23 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 23 января местами по территории Луганщины ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 12
«Днем 23 января местами по территории Луганщины ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 12
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