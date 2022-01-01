На Луганщине объявлено штормовое предупреждение: сегодня днем усиление ветра до 20 метров в секунду.



«Днем 23 января местами по территории Луганщины ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 12 Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины днем 23 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Днем 23 января местами по территории Луганщины ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 12

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