Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На Луганщине объявлено штормовое предупреждение: сегодня днем усиление ветра до 20 метров в секунду.

robot Сегодня, 06:3049Новости
На Луганщине объявлено штормовое предупреждение: сегодня днем усиление ветра до 20 метров в секунду.
Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины днем 23 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 23 января местами по территории Луганщины ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 12

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: