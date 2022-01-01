Пианист из Москвы выступил с симфоническим оркестром луганской филармонии



«В первом отделении программы коллектив под управлением заслуженного деятеля искусств ЛНР Александра Щурова представил Симфонию № 1 Петра Чайковского. Лауреат международных конкурсов Константин Хачикян из Москвы во втором отделении исполнил Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига. После бурных оваций на бис прозвучала «Баркарола» Франца Шуберта и Ференца Листа», — говорится в сообщении.





«Сегодня у меня состоялась премьера. С симфоническим оркестром мне работалось легко, приятно. Александр Щуров — прекрасный человек, чуткий и талантливый. Очень порадовал теплый прием слушателей. Луганская публика прекрасно разбирается в тонкостях музыкального искусства», — сказал Хачикян.



«Сегодня у меня состоялась премьера. С симфоническим оркестром мне работалось легко, приятно. Александр Щуров — прекрасный человек, чуткий и талантливый. Очень порадовал теплый прием слушателей. Луганская публика прекрасно разбирается в тонкостях музыкального искусства», — сказал Хачикян.



«Высокий профессионализм нашего гостя помог нам с легкостью преодолеть все трудности и подарить зрителям замечательный концерт», — отметил дирижер.

