Украинский посол оценил отставку главкома ВМС Германии после слов о Крыме

Украинский посол в Германии Андрей Мельник прокомментировал газете Welt отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который ранее заявил, что Крым не вернется в состав Украины.По его словам, украинская сторона приветствует решение Шенбаха уйти в отставку. Дипломат также добавил, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии».Мельник отметил, что слова немецкого командующего повергли в глубокий шок всю украинскую общественность.Ранее главнокомандующий военно-морского флота Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что попросил министра обороны Кристине Ламбрехт об отставке после слов о Крыме. По словам военачальника, он считает необходимым совершить этот шаг, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба флоту ФРГ, бундесверу и прежде всего самой Германии.