Минобороны Испании готово В«для сдерживания РоссииВ» направить боевые самолёты в Болгарию

В помощь силам НАТО в Черном море Мадрид направил туда свой фрегат Blas de Lezo. Кроме того, Минобороны Испании готово «для сдерживания России» направить боевые самолеты в Болгарию.Об этом сообщает испанская газета El Pais.Несмотря на активное участие Мадрида в мероприятиях НАТО, направленных якобы на «сдерживание России», министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна предпочитает дипломатические методы решения разногласий между государствами. По словам главы испанского оборонного ведомства, это касается и разрешения украинского кризиса. При этом она считает, что угроза российского вторжения на Украину все-таки существует.Роблес подтвердила, что Мадрид будет действовать в соответствии с генеральной линией Североатлантического альянса. В подтверждение ее слов год назад Испания отправила в Румынию шесть истребителей Eurofighter. Дислоцируясь там, они занимались патрулированием черноморской акватории. А в этом году испанский Генштаб инициировал повторить эти действия в Болгарии.И хотя Мадрид активно взялся за «сдерживание России», ему следовало бы заниматься этим подальше от российских рубежей. Ведь у испанцев уже есть печальный опыт боевых действий против нашей страны силами Голубой дивизии в 40-х годах прошлого столетия. Тогда многие из солдат этой воинской части навсегда остались в российской земле под Ленинградом.источник