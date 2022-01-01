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Глава ДНР опроверг заявления западных СМИ о подготовке наступления на Украину

Sergey Сегодня, 09:3026Новости
Глава ДНР опроверг заявления западных СМИ о подготовке наступления на Украину

Донецкая Народная Республика (ДНР) не готовит наступление в сторону Украины «вопреки истерике в западных СМИ». Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ДНР наблюдает у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тыс. украинских военных, техника поступает постоянно. Об этом глава рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы же со своей стороны готовы (к нападению со стороны Украины. — Прим. ред.), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем... Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление», — подчеркнул Пушилин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс готов к любым действиям со стороны властей Украины, в том числе к химической атаке.
Николай Денежкин

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