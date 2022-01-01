

«Только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей неподконтрольного Донецка обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ, Новотроицкое, и то раз в два дня. В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам», — говорит Ивенко.



Ощадбанк предупредил своих клиентов о прекращении выплат пенсий после 31 марта. Те, кто не хочет лишиться выплат, должно получить новые карточки до этой даты. Однако процесс получения таких карт затруднен, а для маломобильных групп населения и вовсе недоступен.Речь идет о пенсионерах, которые проживают на неподконтрольном Донбассе. Им уже несколько раз продлевали срок действия карточек, однако теперь говорят что 31 марта 2022 года — последняя дата. Больше продлевать сроки пригодности ныне действующих карт Ощадбанк не будет.Об этом рассказали пенсионерам украинские чиновники в эфире РадиоДонбасс, попутно ответив на вопросы радиослушателей.Чтобы попасть на украинскую территорию, жителям ОРДЛО приходится почти сутки ехать через РоссиюПолучение новых карт для граждан, проживающих в ЛДНР — процесс, весьма затратный и по времени, и по усилиям, и по деньгам. Ведь, в связи с эпидемией, пункты пропуска практически закрыты. Поэтому, чтобы добраться до Украины, жителям неподконтрольных территорий приходится ехать почти сутки через территорию Российской Федерации. Не всем пенсионерам это по карману, да и не всем позволяет здоровье.Есть еще один способ получить новую карту Ощадбанка — через доверенное лицо. Однако для этого нужно оформить доверенность. При этом доверенность, оформленная на территории ОРДЛО, не имеет юридической силы, поскольку ЛНР и ДНР — непризнанные республики. Поэтому, опять же, ближайшее место, где можно оформить доверенность, которая имела бы законную силу — территория РФ.Ближайший пункт, где это могут сделать — в Ростовской области — в одном из приграничных российских населенных пунктов. Тамошние нотариусы готовы оказать такую услугу за 8 тысяч гривен. Пенсионеры жалуются, что не у всех есть такие деньги. Да и малоподвижным гражданам (лежачим, а также инвалидам-колясочникам) туда не добраться, жалуются жители неподконтрольной территории.В Ощадбанке заявили, что больше продлевать срок действия карт не будутТем временем в Ощадбанке заявили:банк искусственно продлевал действие карт жителям ОРДЛО на протяжении двух летболее срок действия карт продлевать не будут31 марта — крайний деньПо словам начальника Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светланы Ивенко, у граждан с неподконтрольных территорий было два года для замены карт. Многие из них нашли способ побывать на украинской территории через единственный постоянно открытый КПВВ «Станица Луганская» и открывающийся два раза в неделю КПВВ «Новотроицкое».Пенсионерам из ОРДЛО Ощадбанк предварительно выслал SMS-сообщения, в которых указано отделение банка, где они могут получить новую карту. Однако, если им удобнее получать ее в другом отделении, то об этом нужно сообщить заранее. Тогда в течение трех дней карту доставят в то отделение, которое указал пенсионер.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 09:00 110