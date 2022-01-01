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Украинские диверсанты похитили военнослужащего Народной милиции

root Сегодня, 10:3032Новости
Украинские диверсанты похитили военнослужащего Народной милиции

Украинские силовики похитили военнослужащего Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги (стратегически важный участок линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе близ населенного пункта Светлодарск) диверсионной группой Вооруженных сил Украины был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», – сообщил представитель НМ ЛНР.

По его словам, в ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.
«Несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики», – сказал он.

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