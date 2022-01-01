Яков Кедми: Россия изменила свою позицию по Донбассу и Украине

Владимир Путин ранее говорил о том, что если Киев предпримет попытку силового решения проблемы Донбасса, существование украинской государственности будет поставлено под вопрос. Теперь же Россия изменила свою позицию по восточной части Украины.Об этом в эфире программы «Право знать!» на телеканале ТВЦ рассказал израильский политолог Яков Кедми."Президент России сказал, что если Украина атакует Донбасс, она поставит под вопрос свою государственность. А какова сегодняшняя позиция России? Она другая. Безопасность Украины теперь зависит от выполнения Минских соглашений. Это совершенно другая постановка вопроса. Если невыполнение Минских соглашений становится основной политикой Украины, тогда ее безопасность в опасности. Вот это изменение позиции России на сегодняшний день", – подчеркнул эксперт.При этом, как считает Кедми, Украине сильно «повезет», если она потеряет только «Малороссию» и сохранит в своем составе другие территории."Это должно быть необычное везение, но Малороссию она (Украина) точно потеряет", – считает израильский эксперт.В то же время, по словам Кедми, реализация Минских соглашений сродни смертному приговору для майдановского режима – это понимают и на Западе, и на Украине, и в России.