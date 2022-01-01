Мнение: Ультиматум вЂ“ всего лишь начало пути

Приближается срок, который был назван американцами и европейцами для формирования собственных ответов, на заданные президентом Путиным вопросы. В информационном пространстве наблюдается угрюмое затишье.Пропагандисты России, НАТО, США продолжают на автомате говорить давно уже наскучившие всем тезисы о грядущей войне России с Украиной, о продвижении НАТО к российским границам, о санкциях, которые уничтожат русских.Набор известный и мало уже кого удивляющий.Все понимают, что вопросы, которые необходимо решить, гораздо серьезнее, чем то, о чем говорят аналитики и политологи.Речь идет, прежде всего, о России. О том, будет ли Россия завтра.Речь не идет о захвате территорий, развале нашего государства или смещении с поста президента Путина.А о месте России в мире. О роли России в мировой политике.О том, примет ли Москва мировое лидерство США и признает блок НАТО основным гарантом всеобщей безопасности или добьется возвращения войск НАТО в те границы, которые были до 1997 года. Тем самым обезопасит собственные рубежи от внезапного нападения.По моему мнению, сегодня Москва и Вашингтон имеют полностью противоположные цели.Президент Путин говорит о безопасности Европы, о безопасности России. Заявляет о нежелании воевать с Украиной, Грузией и НАТО.Президенту Байдену же безопасность Европы не нужна. Более того, безопасность Европы опасна для США.Сегодня только Китай и Россия мешают гегемонии Соединенных Штатов, но, в случае обнуления противостояния НАТО и России, страны ЕС, те, что сегодня являются экономическим паровозом Евросоюза, вспомнят о своем былом величии и потребуют реальной независимости от Америки.Появится ещё одна помеха гегемонии Штатов – независимая Европа.Москве просто некуда отступать дальшеПомните «Бородино» Лермонтова?«Мы долго молча отступали. Досадно было, боя ждали...»Увы, но именно так можно описать ту внешнюю политику, которую вела Россия буквально до прошлого года. Мы отступали, мы не отвечали на явные провокации, мы приспосабливались к «новым условиям». Мы чувствовали себя обманутыми. Не побежденными, а именно обманутыми.На Западе (и прежде всего – в США) открыто праздновали победу над СССР. Полностью игнорировали любые наши просьбы, даже не требования. Вашингтон установил над миром «американский порядок», в котором роль держиморды стал выполнять Североатлантический альянс.Американцы и европейцы уже не стеснялись открыто смещать лидеров и правительства иных стран, наносить удары по объектам в других регионах, вводить свои войска в чужие государства.В конечном итоге США и ЕС просто прекратили вообще учитывать интересы России в своей международной политике. Россия должна либо послушно исполнять приказы, либо будет «выброшена из числа цивилизованных стран». Что, в принципе, и произошло. Европа объединилась, а мы остались на отшибе. Знаменитое «страна-бензоколонка» оттуда, из того времени.Мы, конечно, пытались как-то встроиться в мировую политику.Мне кажется, многочисленные интервью российского президента, министра иностранных дел и других чиновников высокого ранга как раз из серии «да поймите вы нас, наконец». Поймите и примите такими, какие мы есть.Да и «советскость», если угодно, имперские амбиции у нас сохранились. Россия никогда не была задворками мировой политики. Мы слишком огромны, слишком богаты ресурсами, слишком важны как для Европы, так и для Азии, чтобы быть никем. Причем, это касается не только граждан РФ, но и граждан молодых стран из числа бывших советских республик. Все прекрасно поняли, какую судьбу для этих государств приготовил Запад.Как мне кажется, отрезвляющим, переломным, если угодно, моментом стала пандемия.Мы прекрасно помним много красивых слов о сплочении мира перед лицом общемировой опасности. Помним о призывах сплотиться и вместе бороться.И что оказалось в реальности?Мировой гегемон, светоч демократии, бессовестно грабит своих якобы друзей и просто забирает вакцину, предназначенную европейцам. Китайские и российские ученые создают вакцины, но их не признают в ВОЗ.Те, кто громче всего кричал о человеколюбии, практически сразу исключили всех остальных людей, кроме граждан собственных стран, из списка живущих на планете.Вот отсюда, с конца 2020 – начала 2021 года, по моему мнению, начинается новая эра. Эра возвращения России в число стран-лидеров.Почему Соединенные Штаты вынуждены идти на переговоры с Россией?Как мне кажется, то, что США пошли на переговоры с РФ, стало результатом умелых действий Кремля в Сирии и на Украине.Операция в Сирии показала американцам то, что Россия обладает возможностями, которые не уступают, а иногда и превосходят, возможности блока НАТО.А те «встречи» самолетов в сирийском небе, полицейских на сирийских дорогах, ССО в боях против террористов, что происходили достаточно часто, показали силу российской армии и её абсолютное неуважение к американскому флагу.Сегодня американцы, как и другие натовцы-турки, предпочитают не связываться с русскими в Сирии. При этом никакой войны между Россией и НАТО не происходит.По Украине все ещё проще.Помните заявление президента Путина о государственности Украины в случае возобновления боевых действий на Донбассе?Сколько раз это заявление продублировали наши министры на различных встречах?Запад упорно делал вид, что заявление – всего лишь пиар российского президента, не подкрепленный ничем.Кстати, парадокс, но в американском политикуме до сих пор полно людей, которые уверены в том, что Россия не обладает возможностями нанести какой-либо урон территории США. Наверное, отсюда так много воинственности в словах американских конгрессменов и чиновников. Не хочется американцам верить в то, что сегодня 2022 год, а не 1997.Сейчас, наконец, пришло понимание того, что Кремль в отношении Украины не блефует. Что Москве действительно важно, чтобы эта страна оставалась нейтральной.Поэтому, в случае реализации косовского сценария Украиной, Кремль пойдет на военное решение проблемы без сомнений, несмотря на любые возражения и санкции Запада.Примут ли американцы условия Москвы?По моему мнению, США не согласятся с условиями России. Слишком конкретно и слишком радикально поставлен вопрос Кремлем.Обставлено все будет красиво. Коллективный Запад борется за независимость стран Европы. За право народов самим решать, в каком блоке они хотят участвовать.А по сути Вашингтон согласен переговорить, но так, чтобы появилась возможность «сохранить лицо». Не зря уже несколько раз в СМИ появлялись выступления американцев на тему «такие переговоры нельзя вести в открытом режиме».Если внимательно слушать выступления российских политиков и высокопоставленных военных, можно прийти к выводу о том, что веры в какие-то соглашения, договоры, обязательства и прочие «бумажки» в руководстве РФ нет.Да и американцы за последние годы столько раз плевали на эти соглашения, столько раз выходили из договоров, что действительно – верить им нельзя.И где выход?Тайные переговоры?Это ровно ничего не меняет. Договор, каким образом его не принимай, всего лишь джентльменское соглашение.Международное законодательство?А что это такое в современном мире?Единственно верное и возможное решение озвучено президентом Путиным. Нерасширение НАТО на восток и отвод подразделений альянса от границ России.Если подумать, то в существующем мире есть всего одна реально работающая гарантия безопасности. Гарантия, которую с успехом использовали СССР и США в прошлом веке.Как бы цинично это не звучало, это гарантия взаимного уничтожения. То, что при нападении на другую ядерную державу, ты в любом случае получишь ответ, уничтожающий тебя, прекрасно отрезвляет любого ястреба.Такой гарантией для России является неразмещение пусковых установок для ракет средней дальности на определенном расстоянии от границ страны. Проще говоря, страна должна иметь хотя бы минимальный запас времени на реакцию на удар противника, на нейтрализацию этого удара.Опять вспомнилась фраза российского президента о мире без России: «А зачем такой мир, если там не будет России»?Действительно, зачем нам?Война или есть варианты?Но есть ли какие-то варианты решения проблемы, кроме военного?Никто воевать не хочет, но…Возвращаясь к началу материала, повторю, для меня очень сомнительно соглашение между РФ и США на тех условиях, которые продиктованы Россией. Слишком резкий тон требований и слишком короткий срок на обдумывание и принятие решения.Мне кажется, американцы попытаются оттянуть время путем согласования одного или нескольких пунктов требований.Например, прекрасно подходит для этого гарантия невступления в альянс Украины и Грузии.Почему бы и нет?Ведь президент Байден уже пообещал как минимум 10 лет отсрочки Киеву. Более того, а почему бы американцам не объявить мораторий на вступление в НАТО на какой-то срок.Плохо это или хорошо?Ответа у меня нет.Но это реальное решение проблемы.Остальные вопросы смогут решить президенты США и РФ на саммите. Односторонние соглашения о неразмещении пусковых установок, о нераспространении ЯО и прочее. Можно опять заключить договор о РСМД. Естественно, на условиях безопасного их размещения для обеих стран.Даже вопросы о подразделениях НАТО в Польше и Прибалтике прекрасно решаются в двустороннем формате. Американцы давно предусмотрели такую возможность, как безболезненный вывод этих подразделений. Они расположены там на ротационной основе. Приехали-уехали. А другие не приехали.ПодытожимСценарий возможного решения проблемы – пока что не более чем сценарий. Варианты решения могут быть и другими. Как и результат переговоров лидеров США и России.Но в любом случае ультиматум был и остается необходимостью. Хотя бы потому, что он внесет ясность в международные отношения. Станут понятны позиции всех игроков.Как бы то ни было, при любом ответе американской стороны президент Путин получает возможность принятия решений с учетом позиций большинства стран мира.То, что в ближайшее время ОДКБ получит очередной импульс развития, понятно.То, что углубится интеграция России и Белоруссии, тоже ясно.То, что Россия сможет обеспечить безопасность именно с опасных направлений, думаю, тоже очевидно.Россия неоднократно говорила о военном и военно-техническом ответе. Думаю, мы скоро увидим этот ответ.Что это будет – пока неясно. Москва умеет хранить тайны. Но то, что это будет достаточно оригинальный и сильный ход, уже сейчас бесспорно.Так что, ультиматум – это всего лишь начало пути.Как принято говорить у дипломатов – «состоялся лишь первый раунд переговоров».Важно, чтобы в пылу патриотизма и борьбы за выгоды для своих государств, дипломаты все-таки соблюдали баланс. Свои интересы сочетали бы с чужими интересами.Александр Ставер