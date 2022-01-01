Китай опроверг В«просьбуВ» Си Цзиньпина к Путину В«не нападать на УкраинуВ»

Публикация американских СМИ о якобы просьбе главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр является фейком и провокацией, сообщило посольство Китая в Москве.«Публикация Bloomberg о том, что якобы председатель КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», – приводит ТАСС сообщение посольства.Подчеркивается, что Китай выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских договоренностей.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация агентства Bloomberg является операцией американских спецслужб.До этого генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.