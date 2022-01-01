Foreign Policy: Поставляемые США на Украину вооружения не помогут ВСУ отразить наступление российской армии

США и их союзники наращивают военную помощь Украине, однако американская военная техника и оружие не поможет Киеву в противостоянии с Россией. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.Военная помощь коллективного Запада, направляемая Украине, не способствует решению затянувшегося кризиса, тем более не запугает Путина и не поможет украинской армии отразить наступление российской армии, в случае, если оно состоится. К такому выводу пришли аналитики экспертной структуры Rand Corporation, занимающиеся военными исследованиями по заказу Пентагона.Как пишет издание, ссылаясь на исследование аналитической группы, поставленное на Украину вооружение не сыграет серьезной роли при столкновении ВСУ с российской армией, слишком разные у них уровни. Современная украинская армия создана для противодействия ополчению Донбасса и не представляет серьезной угрозы для войск России.Несмотря на громкие заявления Киева о возможностях ВСУ и семи годах "сдерживания" российской армии, на самом деле украинская армия не сталкивалась с российскими войсками. Все столкновения на Донбассе происходили с ополченцами, т.е. гражданскими лицами, подготовленными российскими инструкторами. Напрямую российская армия вмешалась в конфликт лишь дважды - под Иловайском и Дебальцево. Оба столкновения закончились сокрушительным поражением для ВСУ, а ведь там не применялось ничего из современного арсенала, например авиация и ракеты.В случае начала войны, Россия не отправит на Украину танки, как ожидают в Киеве, а нанесет серию воздушных и ракетных ударов по местам скопления войск, штабам, аэродромам и складам. Возможности российской армии дают ей возможность вести войну дистанционно, никто не будет атаковать в лоб укрепления ВСУ, созданные на Донбассе, их просто обойдут. Никакое американское и британское оружие типа ПТРК NLAW ВСУ не поможет. Тем более не стоит надеяться на санкции Запада, которыми грозит США. Если Россия готова начать войну, значит она осознает все последствия и игнорирует их."Военный баланс между Россией и Украиной настолько перекошен в пользу Москвы, что любая помощь, которую Вашингтон может предоставить в ближайшие недели, мало что будет значить (...)",- пишет издание.Если США хотят помочь Украине, то Вашингтону необходимо искать дипломатические пути решения конфликта, а не наращивать поставки бесполезного оружия, придавая Киеву неоправданную уверенность в своих силах.