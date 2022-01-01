Пенсия более 6000 гривен: для кого это станет реальностью в 2022 году?



Контраст поражает, и власти активно обещают немного уменьшить эту бездну. В этом году планируют начислить добавки абсолютно всем категориям граждан. Средняя выплата должна стартовать от 6000 грн. А вот кому такая сумма достанется рассказываем.

Не менее 6000 грн будут получать лица, которым начислили пенсию по выслуге лет



Прибавки к пенсии тем или иным категориям граждан будут приходить в течение всего года. То есть, если в январе доплату получили лица с инвалидностью и семьи погибших в зоне АТО, то уже весной доплату получат владельцы минимальной и средней выплаты. А в октябре возрастная категория 70-75 лет. В общем, к концу 2022 года, пенсии украинцев должны выглядеть следующим образом:

Социальная помощь пересечет отметку в 2000 грн.

Пенсия начислена в связи с инвалидностью — минимум 3269 грн.

Минимальная средняя пенсия для лиц, имеющих необходимый стаж — 4500 грн.

Пенсия по выслуге лет — 6442 грн.

Пенсия для лиц 70-75 лет не будет меньше 3000 грн.

Максимальная пенсия — 20 109 грн.

Пенсии судей — 90 822 грн.

Как видим, лучше всего в Украине живут пенсионеры, ранее работавшие судьями. Им пенсия начисляется по уникальной системе, которую больше не применяют ни к кому. Им насчитывают по 80% от их зарплаты, плюс добавляют в эту сумму разнообразные коэффициенты, в зависимости от стажа, и размера прежней зарплаты.

Новости Украины - Сегодня, 13:16 64 В Украине довольно большой разрыв между минимальной и максимальной пенсией. Если быть более точным, то максимальная выплата больше минимальной в десять раз. То есть, в тот момент, как кто-то получает ежемесячно по 20 000 грн, другие (и их большинство) довольствуются только 2000 грн.Контраст поражает, и власти активно обещают немного уменьшить эту бездну. В этом году планируют начислить добавки абсолютно всем категориям граждан. Средняя выплата должна стартовать от 6000 грн. А вот кому такая сумма достанется рассказываем.Не менее 6000 грн будут получать лица, которым начислили пенсию по выслуге летПрибавки к пенсии тем или иным категориям граждан будут приходить в течение всего года. То есть, если в январе доплату получили лица с инвалидностью и семьи погибших в зоне АТО, то уже весной доплату получат владельцы минимальной и средней выплаты. А в октябре возрастная категория 70-75 лет. В общем, к концу 2022 года, пенсии украинцев должны выглядеть следующим образом:Социальная помощь пересечет отметку в 2000 грн.Пенсия начислена в связи с инвалидностью — минимум 3269 грн.Минимальная средняя пенсия для лиц, имеющих необходимый стаж — 4500 грн.Пенсия по выслуге лет — 6442 грн.Пенсия для лиц 70-75 лет не будет меньше 3000 грн.Максимальная пенсия — 20 109 грн.Пенсии судей — 90 822 грн.Как видим, лучше всего в Украине живут пенсионеры, ранее работавшие судьями. Им пенсия начисляется по уникальной системе, которую больше не применяют ни к кому. Им насчитывают по 80% от их зарплаты, плюс добавляют в эту сумму разнообразные коэффициенты, в зависимости от стажа, и размера прежней зарплаты.Новости Украины - Сегодня, 13:16 64

Метки: {keywords}