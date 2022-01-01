Затяжные снегопады накрыли Украину. С понедельника засыплет Восток
Украинский Гидрометцентр прогнозирует затяжные снегопады во всех регионах страны. В некоторых областях морозы достигнут -18 градусов Цельсия.
В воскресенье, 23 января 2022 года, вся Западная Украина, а также Житомирская, Винницкая, Черниговская и Харьковская области окажутся во власти снегопадов. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, днем существенно теплее, от -4 до +2 градуса.
В понедельник, 24 января, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют снегопады в восточном регионе страны. Морозы усилятся на 1-2 градуса, по сравнению с предыдущими днями.
Во вторник и среду, 25 и 26 января, снегопады накроют всю территорию Украины. В ночное время суток морозы усилятся до -18 градусов. Днем столбики термометров устремятся до 0 градусов на Западе страны, в остальных регионах средняя температура воздуха установится в пределах -3...-7 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 13:07 69
В воскресенье, 23 января 2022 года, вся Западная Украина, а также Житомирская, Винницкая, Черниговская и Харьковская области окажутся во власти снегопадов. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, днем существенно теплее, от -4 до +2 градуса.
В понедельник, 24 января, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют снегопады в восточном регионе страны. Морозы усилятся на 1-2 градуса, по сравнению с предыдущими днями.
Во вторник и среду, 25 и 26 января, снегопады накроют всю территорию Украины. В ночное время суток морозы усилятся до -18 градусов. Днем столбики термометров устремятся до 0 градусов на Западе страны, в остальных регионах средняя температура воздуха установится в пределах -3...-7 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 13:07 69
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