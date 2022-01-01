Лавров заявил, что Донецк и Луганск отозвали итоги своих референдумов о государственной независимости



«Нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под этими Минскими договоренностями. То есть, по сути дела, они пошли навстречу нормандской четверки и отозвали свои решения о независимости при понимании, что будут от А до Я выполнены минские договоренности», — озвучил глава МИД России позицию Кремля по нынешнему статусу ОРДЛО.



Особые районы Донецкой и Луганской области не могут считаться независимыми государствами, так как как отозвали результаты референдумов о провозглашении ДНР/ЛНР. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, — сообщает ТАСС.Отвечая на вопрос о возможности признания Кремлем независимости республик Донбасса, он призвал отказаться от спекуляций на эту тему.Лавров подчеркнул, что проведенный в Луганской и Донецкой областях референдум стал поворотным моментом в истории украинского кризиса.По словам министра, его итоги серьезно обсуждались на одной из встреч «нормандского формата», где готовились Минские договоренности.Новости в Мире - Сегодня, 14:14 136