В Луганске для развития профобразования создали ресурсные центры по 8 отраслям



По словам Лустенко, министерство в 2021 году создало ресурсный центр современных агротехнологий на базе Новосветловского аграрного колледжа.

Кроме указанного выше центра, работают еще семь по следующим отраслевым направлениям:

ресурсный центр современных технологий строительства на базе Луганского художественно-промышленного колледжа;

современных технологий сварочного производства на базе Стахановского колледжа технологий машиностроения;

парикмахерского искусства, ногтевой эстетики и визажа; современных технологий и дизайна одежды на базе Луганского колледжа моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий;

современных технологий ресторанной индустрии на базе Луганского колледжа технологий торговых процессов и кулинарного мастерства;



современных информационных технологий на базе Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства;

современных технологий обслуживания транспортных средств на базе Луганского колледжа автосервиса имени Александра Гизая.

«В течение 2021 года в восьми ресурсных центрах для педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования проведен 31 семинар-практикум», — отметил министр Лустенко. Экономика - Сегодня, 15:00 2 В Луганске заявили, что уделяют большое внимание развитию системы среднего профессионального образования (СПО). Об этом заявил министра образования и науки Андрей Лустенко.По словам Лустенко, министерство в 2021 году создало ресурсный центр современных агротехнологий на базе Новосветловского аграрного колледжа.Кроме указанного выше центра, работают еще семь по следующим отраслевым направлениям:ресурсный центр современных технологий строительства на базе Луганского художественно-промышленного колледжа;современных технологий сварочного производства на базе Стахановского колледжа технологий машиностроения;парикмахерского искусства, ногтевой эстетики и визажа; современных технологий и дизайна одежды на базе Луганского колледжа моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий;современных технологий ресторанной индустрии на базе Луганского колледжа технологий торговых процессов и кулинарного мастерства;современных информационных технологий на базе Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства;современных технологий обслуживания транспортных средств на базе Луганского колледжа автосервиса имени Александра Гизая.«В течение 2021 года в восьми ресурсных центрах для педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования проведен 31 семинар-практикум», — отметил министр Лустенко. Экономика - Сегодня, 15:00 2

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