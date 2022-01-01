Солнечные и лунные затмения в 2022 году. О чем предупреждают астрологи

В 2022 году ожидаются четыре затмения — по два лунных и солнечных. Примечателен тот факт, что они будут проходить в одинаковых знаках зодиака: одно солнечное и одно лунное в Тельце, а другие два — в Скорпионе. Астрологи рассказали о том, что стоит ждать в эти периоды.30 апреля — частное солнечное затмениеВ конце апреля произойдет затмение в знаке Тельца. Оно будет связано с финансовой сферой и домашними неурядицами. Не удивляйтесь, если в этот день сломается стиральная машина, телевизор или что-то другое из техники.В этот день лучше не затевать ремонт, не проводить генеральную уборку и не приобретать дорогостоящих вещей. Также крайне нежелательно брать и давать деньги в долг.Луна в этот день будет находиться в знаке Скорпиона, а это значит, что данное затмение крайне неблагоприятно скажется на сферах любви, семьи и отношений в целом. Находить общий язык с людьми станет крайне непросто.Кроме того, астрологи советуют 16 мая как можно меньше ссориться и спорить с окружающими. Это может быть опасно. Нажив себе врага в этот день, можно изменить всю свою дальнейшую жизнь в худшую сторону, потеряв возможности и удачу. Не проявляйте агрессию и обходите стороной негативно настроенных людей.25 октября — частное солнечное затмениеВторое неполное солнечное затмение пройдет снова под управлением Скорпиона. Это значит, что 25 октября могут произойти фатальные, необратимые события, с которыми придется просто смириться.Не стоит в этот день рисковать и рассказывать окружающим людям о своих планах, желаниях и целях. Про такие дни говорят: «счастье любит тишину». Чем меньше будете обсуждать то, что лучше держать в секрете, тем лучше.Это лунное затмение пройдет в знаке Тельца. В этот день стоит как можно больше времени уделять близким людям.8 ноября, а также за два дня до него, лучше поступать только по совести. Будьте добры к окружающим людям.Коридоры затмений в 2022 годуТакже в 2022 году будет два коридора затмений:с 30 апреля по 16 мая 2022 года;с 25 октября по 8 ноября 2022 года.Пока актуальны коридоры затмений, людям проще изменять свою судьбу и очищать карму от долгов. В эти периоды старайтесь творить добрые дела, помогать близким людям, проявлять больше положительных эмоций. Культура - Сегодня, 14:41 64