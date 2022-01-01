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Запустят ли «Лугансктепловоз»?

verter Сегодня, 17:000Новости
Запустят ли «Лугансктепловоз»?
На предприятиях, входящих в состав ООО «ЮГМК», в том числе и на Алчевском металлургическом комбинате в настоящее время активно ремонтируется локомотивный парк. Как сообщили в пресс-службе ООО «ЮГМК», локомотивный парк пополнят 9 машин из России, а уже имеющиеся тепловозы впервые с 2016 года капитально отремонтируют. По данным пресс-службы капитальные ремонты охватят локомотивы разных серий и модификаций:
ТЭМ2,
ТГМ4,
ТГМ6 и других.
Также пройдут крупноузловые капремонты:
дизельных двигателей тепловозов,
гидропередач,
колесных пар.


«К концу 2022 года локомотивный парк филиалов всего контура ЮГМК будет восстановлен до уровня обеспечения максимальных производственных возможностей. Отметим, что капитальный ремонт локомотивов контура на предприятиях не выполнялся с 2016 года», — подчеркнули в компании.
Экономика - Сегодня, 15:46 106

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