Запустят ли «Лугансктепловоз»?
На предприятиях, входящих в состав ООО «ЮГМК», в том числе и на Алчевском металлургическом комбинате в настоящее время активно ремонтируется локомотивный парк. Как сообщили в пресс-службе ООО «ЮГМК», локомотивный парк пополнят 9 машин из России, а уже имеющиеся тепловозы впервые с 2016 года капитально отремонтируют. По данным пресс-службы капитальные ремонты охватят локомотивы разных серий и модификаций:
ТЭМ2,
ТГМ4,
ТГМ6 и других.
Также пройдут крупноузловые капремонты:
дизельных двигателей тепловозов,
гидропередач,
колесных пар.
ТЭМ2,
ТГМ4,
ТГМ6 и других.
Также пройдут крупноузловые капремонты:
дизельных двигателей тепловозов,
гидропередач,
колесных пар.
Экономика - Сегодня, 15:46 106
«К концу 2022 года локомотивный парк филиалов всего контура ЮГМК будет восстановлен до уровня обеспечения максимальных производственных возможностей. Отметим, что капитальный ремонт локомотивов контура на предприятиях не выполнялся с 2016 года», — подчеркнули в компании.
«К концу 2022 года локомотивный парк филиалов всего контура ЮГМК будет восстановлен до уровня обеспечения максимальных производственных возможностей. Отметим, что капитальный ремонт локомотивов контура на предприятиях не выполнялся с 2016 года», — подчеркнули в компании.
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