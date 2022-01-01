Уровень зарплат на Алчевском меткомбинате в январе выйдет на уровень средних зарплат в Ростовской области



«Сегодня филиалы ЮГМК не только запустили все основные агрегаты, но и, несмотря на все сложности, вышли на параметры, близкие к максимальным для текущего состояния производств. А это значит, что и я не буду следовать экстенсивным планам, а уже сегодня начну реализовывать программу качественного повышения уровня жизни наших работников», — прокомментировал Евгений Юрченко.



Генеральный директор ООО «ЮГМК» Евгений Юрченко 12 января 2022 года подписал приказ о выделении дополнительных средств для повышения уровня заработной платы в контуре предприятий «ЮГМК». Планируется увеличение фонда оплаты труда уже в январе 2022 года на сумму порядка 250 миллионов рублей.В первую очередь данное повышение коснется филиала №1 «Алчевский металлургический комбинат», средний уровень заработной платы на котором довольно серьезно уступал филиалам ЮГМК, расположенным в Донецке.Уже в январе 2022 года средняя заработная плата на «АМК» составит около 47 тысяч рублей. Что позволит Алчевскому меткомбинату выйти в безоговорочные лидеры по уровню заработной платы в ЛHP и практически достигнуть аналогичные средние показатели по Ростовской области.Экономика - Сегодня, 15:30 130